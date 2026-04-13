Le pegaron con un fierro y amenazaron con cortarle los dedos: condenaron a uno de los autores

Uno de los cinco delincuentes que en octubre de 2024 cometió un violento robo en una casa del barrio 9 de Julio en el que golpearon a un hombre con un fierro y lo amenazaron con cortarle los dedos fue condenado a cinco años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado: Daniel Alejandro Olavarrieta fue detenido minutos después del hecho cuando intentó esconderse en una vivienda en las inmediaciones.

En la investigación a cargo del fiscal Mariano Moyano se probó que la madrugada del 31 de octubre del año 2024, Olavarrieta y otros cuatro sujetos levantaron la cortina de enrollar de una casa en Bahía Blanca al 1100, cortaron el vidrio de una venta e irrumpieron en la finca donde redujeron a un hombre de 42 años y su madre de 73.

Se hizo un juicio abreviado.

La banda golpeó a ambas víctimas y amenazó con cortarle los dedos mientras revolvían la vivienda de la que sustrajeron 730 mil pesos, una notebook, un celular y perfumes para darse a la fuga por el patio trasero de la vivienda previo escalar sus paredes medianeras de casi dos metros de altura.

Tal como informó en su momento 0223, tras correr unos veinte metros por los techos de las viviendas lindantes, el ahora condenado se ocultó en el garaje de la finca ubicada en Balcarce al 6400 donde fue aprehendido por el personal policial.

Sin duda alguna sobre su participación en el hecho a partir de una aprehensión que fue prácticamente en flagrancia, en la sentencia se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y se valoró como atenuante "el buen concepto", lo que así se valoró favorablemente en virtud de las constancias del incidente de morigeración, y la brindada por los familiares presentes en las audiencia.

Fiscal Mariano Moyano.

En cuanto a los agravantes consideró la nocturnidad y el resultar una de las víctimas una persona de la tercera edad. “Recordemos que el hecho se produjo en horas de la madrugada, mientras las personas se encontraban durmiendo en su domicilio, y fueron intempestivamente sorprendidas al romper el vidrio de la planta baja de ingreso, todo lo cual les aseguró el éxito de su fin delictivo y disminuyó cualquier posibilidad de defensa y previsión por parte de las víctimas”, se sostuvo en el dictamen.

Daniel Alejandro Olavarrieta fue hallado coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda, por escalamiento, mediante efracción y por el uso de arma en sentido impropio y condenado a cinco años de prisión. El vencimiento de la pena va a operar el 30 de octubre de 2029.