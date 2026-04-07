El PRO se sumó al reclamo por la falta de mantenimiento de la Ruta 226

En una escena poco habitual en un Concejo Deliberante donde se viene profundizando la confrontación entre oficialismo y oposición, el Pro apoyó un proyecto del kirchnerismo con cuestionamientos por la falta de mantenimiento de la Ruta 226 por parte de la empresa estatal nacional que tiene la concesión.

La iniciativa del concejal Diego García solicita a Corredores Viales SA -empresa a cargo del gobierno nacional- la “reparación, limpieza y despeje de la señalización vertical que se encuentre obstruida por la vegetación”, así como también “la demarcación de las banquinas para garantizar su visibilidad y funcionalidad como espacios de seguridad”.

Marcelo Cardoso respaldó el pedido de informes y planteó la necesidad de que el municipio tenga un rol activo en el reclamo por la Ruta 226.

Junto a otras rutas nacionales, la 226 forma parte actualmente de una licitación pública para otorgar su concesión a una nueva empresa, pese a lo cual Corredores Viales mantiene su administración. En el marco del parate de la obra pública, las rutas nacionales vienen sufriendo un marcado deterioro ante la falta de inversión, pese a que Nación percibe el Impuesto a los Combustibles, que destina en parte al mantenimiento vial.

En este contexto, sorprendió el respaldo del Pro al proyecto de Unión por la Patria que pone en cuestionamiento la administración de la Ruta 226. El concejal Marcelo Cardoso sostuvo que la iniciativa aborda “un problema muy relevante de la ruta” y remarcó la necesidad de mejorar la visibilidad de las banquinas y la señalización. También planteó la importancia de que el municipio gestione y exija las intervenciones necesarias.

“Entendemos que el municipio debe tener un rol activo en este reclamo. La seguridad vial requiere articulación entre los distintos niveles del Estado”, agregó. Luego, la radical Vilma Baragiola respaldó la postura.

Las dos concejales libertarias, Vanesa Benavidez y Noelia Álvarez Ríos, permanecieron en silencio, aunque igualmente votaron a favor del proyecto.

El debate sobre la falta de mantenimiento de la Ruta 226 se da un día después de que el gobierno provincial denunciara públicamente un “negociado” en torno a la licitación de las rutas nacionales en la provincia. En ese sentido, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, señaló la existencia de maniobras para dejar fuera de la licitación a la empresa estatal provincial Aubasa, que el pasado 27 de febrero presentó una oferta para obtener la concesión de dichas rutas.