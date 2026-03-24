Movilización y corte en la Ruta 226 por el Día de la Memoria

Organizaciones sociales realizaron una reducción de calzada con volanteada, en la Ruta 226 en el tramo que se une con la avenida Luro, en el marco del Día de la Memoria, la Verdad y Justicia.

Al respecto, Magali, referente del MTR Votamos Luchar, contó en diálogo con 0223 que buscan reivindicar "la lucha revolucionaria de los 30 mil compañeros desaparecidos, levantando su identidad política y sus ideas por el cambio social".

En esta línea remarcó que "se trata de un sistema capitalista que nos asesina todos los días en todo el mundo, nos condena a la miseria y degrada humanamente todas las relaciones sociales. Se desarrollan guerras en todo el mundo, con muertes por doquier y personas viviendo en condiciones que no tienen razón de ser".

De modo que "son las mismas causas por las que luchaban los compañeros en la década del 70: su pelea era para cambiar este sistema de muerte, hambre y saqueo".

Respecto a la movilización, afirmó: "La policía comenzó a cortar toda la calle para evitar que los autos que pasaban se acercaran y, posteriormente, cortaron directamente la rotonda, desviando el tránsito".

Sin embargo, lo que se estaba realizando era una reducción de calzada que permitía la circulación. No se trataba de un piquete, sino de la entrega de volantes alusivos a la fecha que estamos reivindicando y de esta forma la están invisibilizando", concluyó.