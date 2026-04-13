Julio Ricardo, una figura emblemática del Fútbol Para Todos y un ícono de las transmisiones televisivas del fútbol argentino, falleció a los 87 años tras estar internado en la Clínica Zavala de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante más de seis décadas, Ricardo se destacó como relator, comentarista y analista, compartiendo pantalla con reconocidos periodistas como Marcelo Araujo, Víctor Hugo Morales y José María Muñoz. Su estilo depurado y profundo conocimiento del fútbol lograron conectar con distintas generaciones de aficionados.

Nacido el 18 de agosto de 1933 en Buenos Aires, inició su carrera en 1957 cubriendo eventos para Noticias Gráficas. Su trayectoria incluyó trabajos en canales como el 9, 11 y 13, además de radios como Colonia y Nacional, donde contribuyó a la profesionalización del periodismo deportivo en Argentina. En la década de 1990, fue designado director del ATC (hoy TV Pública) durante el gobierno de Carlos Menem, aunque renunció a los seis meses por motivos políticos.

Su pasión por el periodismo no fue casualidad: provenía de una familia con fuerte tradición en los medios y la docencia. Su padre, José López Pájaro, fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y director de la revista La Cancha, influyó decisivamente en su formación intelectual. Julio recordaba que en su hogar “había un ambiente de diversidad intelectual que me marcó para siempre”.

Entre sus coberturas más destacadas se encuentran la gira de la Selección Argentina previa al Mundial de Chile 1962 y la cobertura del automovilismo, incluyendo el trágico accidente de Juan Gálvez en la Vuelta de Olavarría 1963. También fue parte del histórico programa Tribuna Caliente, que contó con invitados como Diego Maradona.

En noviembre de 2024, la Legislatura Porteña lo reconoció como personalidad destacada del periodismo deportivo gracias a un proyecto presentado por el diputado Claudio Ferreño, quien afirmó: “Su nombre evoca compromiso, profesionalismo y una pasión contagiosa por el deporte que todos nosotros compartimos. Él ha sido y sigue siendo una fuente de inspiración”.

En su última aparición pública, Ricardo agradeció a los legisladores y recordó con emoción la celebración por el título mundial de la Selección Argentina en Qatar 2022: “Es el deporte, que le está mostrando al mundo que es posible vivir en paz, de no vivir en guerra ni en grietas de manera permanente. Fue excepcional lo de ese día”.