Referente ineludible del periodismo argentino: de qué murió Cherquis Bialo​​​​

Reconocido por su tarea en medios, también ocupó el cargo de vocero de AFA en la gestión Grondona.

El periodismo deportivo argentino a pesar de Ernesto Cherquis Bialo, una de sus voces más reconocidas, quien falleció tras atravesar una dura enfermedad. Según se conoció, el histórico cronista padecía Leucemia, cuadro que en los últimos años había requerido múltiples internaciones y tratamientos médicos en el Hospital Alemán.

Cherquis Bialo había hablado públicamente sobre la gravedad de su estado de salud. En una de sus últimas declaraciones, reveló el duro diagnóstico que había recibido por parte de los médicos: "No tengo buenas noticias. La médula no funciona. Haga lo que tenga que hacer. Despídase de quien se tenga que despedir, firme los papeles que tiene que firmar".

Una lucha prolongada

El periodista venía enfrentando la enfermedad desde tiempo, con distintos tratamientos que buscaban mejorar su cuadro. Sin embargo, la afección avanzó y terminó afectando el funcionamiento de la médula ósea, un factor clave en este tipo de patologías.

La leucemia es un tipo de cáncer que afecta a los tejidos que forman la sangre, incluida la médula ósea, y puede comprometer seriamente la producción de células sanguíneas.

Referente del periodismo deportivo

A lo largo de su carrera, Cherquis Bialo se consolidó como una figura influyente dentro del periodismo argentino, con una extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos.

Su estilo, su conocimiento del deporte y su fuerte personalidad lo convirtieron en un referente para varias generaciones de periodistas y en una voz respetada dentro del ámbito deportivo.

Su muerte genera conmoción en el ambiente, donde colegas, amigos y seguidores lo despiden con pesar y destacan su legado profesional.