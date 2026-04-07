Plantaron pruebas falsas para desviar la investigación del robo a los Massa y los condenaron: "Trece años de mentiras"

Plantaron pruebas falsas para desviar la investigación del robo a los Massa y terminaron condenados

La Justicia bonaerense condenó a un exfiscal, dos abogados y un testigo por montar una maniobra y desviar la investigación del asalto a la casa de Sergio Massa y Malena Galmarini, ocurrido en el 2013 en el partido de Tigre.

El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Correccional N°6 de San Isidro, a cargo del juez Hernán Sergio Archelli, quien impuso seis años de prisión y doce de inhabilitación para ejercer cargos públicos al exfiscal Carlos Washington Palacios. A los abogados Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español se los condenó a cinco años de cárcel e inhabilitación profesional por el mismo período, mientras que al testigo César Emiliano Jaunarena le dieron una pena de cuatro años de prisión.

Según la sentencia, los acusados actuaron de manera coordinada entre fines del 2014 y marzo del 2015 para instalar una versión falsa de los hechos, con el objetivo de desacreditar el trabajo de la fiscalía y las fuerzas de seguridad, y favorecer al principal imputado por el robo, Alcides Gorgonio Díaz.

El juez consideró como agravantes la gravedad institucional del caso, el uso del aparato judicial con fines ilícitos y la participación de múltiples personas. La acusación estuvo a cargo del fiscal Matías López Vidal.

La investigación

Las autoridades lograron reconstruir la trama a partir de registros telefónicos y de grabaciones de conversaciones que evidenciaron la coordinación entre los involucrados. Además, un comisario que participó en los procedimientos declaró que tanto Palacios como uno de los abogados le pidieron modificar su testimonio antes del juicio oral.

El origen del caso se remonta a la madrugada del 21 de julio del 2013, cuando la casa de los Massa fue asaltada por un integrante de la Prefectura Naval. Con el avance de la causa, la Justicia determinó que el hecho tuvo características de amedrentamiento político.

Alcides Gorgonio Díaz fue condenado a 13 años de prisión en un fallo que fue confirmado también por el Tribunal de Casación. Tiempo después se gestó una estrategia para debilitar esa condena, mediante la introducción de pruebas falsas y testimonios manipulados.

El entonces fiscal Palacios, según el fallo, desvió deliberadamente la investigación tras recibir una denuncia impulsada por Jaunarena. Los abogados asesoraron al testigo en la construcción de un relato falso, que incluía supuestas irregularidades en los allanamientos.

La maniobra orquestada incluyó declaraciones en las que se afirmaba que habían secuestrado más dinero del registrado oficialmente y que una persona desconocida había ingresado con un bolso a uno de los domicilios allanados.

Palacios ya había sido destituido en 2019 por el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, que consideró acreditadas conductas irregulares y su participación en la operatoria ilegal.

Malena Galmarini se expresó al respecto en su cuenta oficial de X: “Intentaron ensuciar la verdad y terminaron condenados. La justicia tarda pero llega. Trece años de mentiras, operaciones, ventajas políticas y corrupción llegaron a su fin”.