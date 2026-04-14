Una cadena de supermercados venderá ropa de las marcas GAP y Banana Republic

La apertura de importaciones derivó, entre otras cosas, en la llegada de algunas marcas internacionales al país. En esa línea, la cadena de supermercados Carrefour Argentina incorporó cápsulas de indumentaria de distintas etiquetas globales.

La iniciativa se enmarca en un modelo que busca ampliar categorías en sus tiendas físicas. La novedad tomó relevancia después de conocerse cuáles serían las etiquetas incorporadas: GAP, Old Navy y Banana Republic.

Las marcas ya comenzaron a comercializarse en una selección de las sucursales de la cadena en todo el país. En las de Mar del Plata, pueden conseguirse muchos de los productos.





Desde Carrefour Argentina explicaron que el objetivo central de la propuesta consiste en responder a una demanda concreta de los consumidores, de calidad, marcas reconocidas y practicidad. “El objetivo es brindar soluciones integrales. Sabemos que el consumidor busca calidad y marcas reconocidas, pero también valora la comodidad", expresó el director de Asuntos Corporativos Francisco Zoroza.

"Con la nueva cápsula que lanzamos en abril de este año, reforzamos nuestra propuesta de valor para que el cliente pueda resolver su compra semanal de alimentos y, al mismo tiempo, renovar su guardarropa con lo último en tendencias globales”, agregó Zoroza.

Dónde se pueden encontrar los productos

La cápsula de marcas internacionales de indumentaria se encuentra disponible en 13 sucursales de la empresa a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, fueron seleccionados los hipermercados de San Isidro, Vicente López, San Fernando, San Martín, Malvinas, Quilmes y La Plata, además de Carrefour Maxi Tortuguitas. También se incluyeron puntos de venta en Mar del Plata.

En el interior del país, la propuesta llegó a Guaymallén, en Mendoza; a Concordia, en Entre Ríos; a Corrientes y a Colón, en Córdoba. La elección de estas ubicaciones respondió a criterios de volumen de clientes y capacidad de exhibición dentro de los locales.