Fueron de visita a cárcel con marihuana entre sus prendas íntimas

Dos mujeres de 29 y 54 años que este viernes fueron de visita a la Unidad Penal N°15 de Batán fueron aprehendidas porque intentaron ingresar varios envoltorios con marihuana bajo sus prendas íntimas. Ambas fueron notificadas de la formación de una causa por suministro de estupefacientes agravado en grado de tentativa.

En el primer hecho se descubrió a la mujer mayor que tenía en su poder diez envoltorios y luego a la más joven con trece envoltorios. En ambos casos, los test orientativos arrojaron resultado positivo para cannabis.

Una de las aprehendidas.

Tras el aviso del Servicio Penitenciario Bonaerense, personal de la comisaría octava llegó al lugar y procedió al secuestro de los envoltorios que habían ocultado entre sus prendas íntimas.

Desde a fiscalía de Estupefacientes ordenaron la notificación de la causa penal por la que deberán declarar en Tribunales ante la fiscal Daniela Ledesma.