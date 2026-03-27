Atacó a una mujer en la calle: estaba armado con cuchillos y tenía droga para vender
Tiene 23 años. Lo atrapó personal policial en Diagonal Pueyrredón y La Rioja. Se le formaron dos causas penales.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La tarea de custodia que personal de la Policía Federal hacía frente a la Cámara Federal de Apelaciones terminó con la aprehensión de un hombre de 23 años que agredía físicamente a una mujer que se encontraba con un menor en brazos.
Personal de la División Unidades Operativas Federales (DUOF) redujo en la intersección de Diagonal Pueyrredón y La Rioja al sujeto que portaba un cuchillo en la cintura. En el cacheo preventivo en presencia de testigos hallaron otro cuchillo, una manopla metálica, dos celulares, más de veinte envoltorios de marihuana fraccionada para su presunta comercialización y una suma de dinero en efectivo sin justificar.
Todos los elementos fueron secuestrados, mientras que el aprehendido fue trasladado a la sede de la dependencia federal.
El imputado fue notificado de la formación de una causa por infracción a la ley de estupefacientes a cargo de Rodolfo Moure y otra ante la fiscalía de Flagrancia por el hecho de violencia de género.
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