Atacó a una mujer en la calle: estaba armado con cuchillos y tenía droga para vender

La tarea de custodia que personal de la Policía Federal hacía frente a la Cámara Federal de Apelaciones terminó con la aprehensión de un hombre de 23 años que agredía físicamente a una mujer que se encontraba con un menor en brazos.

Tiene 23 años.

Personal de la División Unidades Operativas Federales (DUOF) redujo en la intersección de Diagonal Pueyrredón y La Rioja al sujeto que portaba un cuchillo en la cintura. En el cacheo preventivo en presencia de testigos hallaron otro cuchillo, una manopla metálica, dos celulares, más de veinte envoltorios de marihuana fraccionada para su presunta comercialización y una suma de dinero en efectivo sin justificar.

Elementos secuestrados.

Todos los elementos fueron secuestrados, mientras que el aprehendido fue trasladado a la sede de la dependencia federal.

Momento del traslado.

El imputado fue notificado de la formación de una causa por infracción a la ley de estupefacientes a cargo de Rodolfo Moure y otra ante la fiscalía de Flagrancia por el hecho de violencia de género.