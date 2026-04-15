Filmaron una plaga de ratas en una de las zonas turísticas más emblemáticas de Mar del Plata: "Un asco"

Ratas en la playa capítulo mil: un grupo de vecinos que esta tarde estaba paseando por la costa de Mar del Plata, registró una escena de terror entre las piedras de Cabo Corrientes.

Si bien no es novedoso encontrar ratas en la playa, cada vez que aparece alguna provoca reacciones de lo más variadas entre los transeúntes. Para la mayoria de las personas "es un asco" y para muchos otros, se trata de una sorpresa digna de registro, aunque les sacan fotos o las filman "de lejos".

Esta vez, los vecinos encontraron más de ocho, a solo metros de la Avenida Peralta Ramos y Falucho. En el video se puede escuchar la sorpresa de los chicos, quienes las enumeraron a medida que iban apareciendo.

"¿Son cuatro? Qué asco", se escucha decir a uno de los jóvenes, mientras en las imágenes se ve pasear a una plaga de ratas por las piedras de Cabo Corrientes. "Suelen aparecer una o dos, pero recién vimos 6 de una lado y 2 en otro lado", sintetizaron los chicos en diálogo con 0223.