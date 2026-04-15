Despidieron a 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional y podría fallar el sistema de alertas

Fueron despedidos al menos 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y advierten que podría comenzar a fallar el sistema de alerta temprana y el resto de la estructura del organismo por el envío masivo de telegramas, que llegarían este jueves a los hogares del personal.

Al inicio de la gestión libertaria del organismo, en marzo de 2024, ya habían aplicado ajustes al presupuesto del SMN y también fue echada una porción de los trabajadores, aunque más tarde algunos despidos fueron revertidos.

Asimismo, previo a los más recientes ceses laborales, realizaron manifestaciones frente a la sede de Palermo del ente gubernamental, en las que remarcaron la importancia de contar con alertas tempranas para todo el país, aunque esa amenaza no fue suficientre para salvar los puestos de trabajo.

Habría 100 despidos más, luego de los 140 que se concretarán este jueves.

Por el momento, de los 240 despidos estipulados ya se ejecutaron 140, sobre todo en la Red de Observación, que está formada por las estaciones meteorológicas a lo largo del país para llevar a cabo un monitoreo continuo de temperatura, presión y humedad, entre otros factores.

Es decir que, de esta manera, el Gobierno nacional decidió recortar el personal y los recursos que tenían los productores y la población en general para planificar y realizar su actividad económica.

Por otro lado, el cambio climático provocó que se intensificaran en estas latitudes fenómenos como olas de calor, ciclogénesis, frío polar e inundaciones producto de grantes tormentas y ríos desbordados.

Además de limitar el alcance operativo del SMN, el Gobierno recortó los fondos aportados a las provincias para la obra pública, de la naturaleza que sea, incluso hidráulica.