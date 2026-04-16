Antes de la llegada del frío, mejora el tiempo en Mar del Plata: el pronóstico para este viernes
Buenas condiciones para este viernes y sábado, aunque luego reaparecen las lluvias y la temperatura cae abruptamente.
Por Redacción 0223
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Después de una jornada con alerta amarillo por lluvia en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una mejora en las condiciones para este viernes, previo a un pronunciado descenso de la temperatura.
Tras una noche que estará atravesada por lluvias y ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) del sudeste y una madrugada en la que todavía caerán algunas gotas y habrá una corriente intensa del sur, el tiempo mostrará síntomas de recuperación a partir de la mañana.
De acuerdo al organismo, la máxima alcanzará los 21°, las fuertes ráfagas junto a las precipitaciones se detendrán luego de la mañana y se podrá disfrutar de una tarde y noche apacibles, con viento leve del sur que rotará al sudeste en las últimas horas.
Por el lado del cielo, se mostrará mayormente cubierto en la tarde y comenzará a despejar hacia la noche, en la que estará parcialmente nublado, aunque sin probabilidad de más lluvias.
El pronóstico del fin de semana
En tanto al sábado, el termómetro volverá a alcanzar los 21° y el viento soplará a una baja velocidad, de entre 7 y 12 km/h del norte, por lo que será una agradable jornada antes de los chaparrones del domingo y las bajas temperaturas de la próxima semana.
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