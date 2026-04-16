Maracanazo le queda chico: Independiente Rivadavia, histórico
La "Lepra" ratifica partido a partido su gran presente. Líder de su zona, de la tabla anual, clasificado a los playoffs del Torneo Apertura y 6 sobre 6 en la Libertadores, dando el golpe en Río de Janeiro ante Fluminense.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Independiente Rivadavia de Mendoza remontó el partido e hizo historia al ganarle 2-1 al Fluminense de Brasil, en condición de visitante, en el marco de la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América.
En el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro, el mediocampista Guilherme Arana abrió el marcador a los 10 minutos de juego mientras que el delantero Fabrizio Sartori lo empató a los 37. Ya en el complemento, a los 6 minutos, el paraguayo Alex Arce selló el triunfo de la ´Lepra´.
Con este resultado, el equipo de Alfredo Berti hizo historia al sumarse a Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús como los únicos argentinos en ganar en el estadio Maracaná. Además, por si fuese poco, alcanzan las 6 unidades, mantienen puntaje ideal y son líderes del Grupo C.
En la próxima fecha de esta Copa Libertadores de América, Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Deportivo La Guaira de Venezuela, el jueves 30 a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas.
En lo que al Torneo Apertura respecta, la ´Lepra´ visitará a Banfield el lunes a las 17.15 en el estadio Florencio Sola.
Por su parte, el equipo de Luis Zubeldia se mantiene en el tercer puesto del Grupo C con tan solo un punto, producto del empate en la primera jornada en Venezuela. En la próxima fecha, el Fluminense visitará a Bolivar de Bolivia, el jueves 30 a las 19 en el estadio Hernando Siles de La Paz.
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