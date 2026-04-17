Crean el Consejo Local de Personas Mayores para diseñar políticas públicas del sector

Personas mayores participan de actividades en centros de jubilados, que tendrán representación en el nuevo consejo.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la creación del Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores, un nuevo ámbito institucional que buscará fortalecer las políticas públicas dirigidas a uno de los sectores más numerosos de la población de General Pueyrredon.

La iniciativa fue impulsada por el concejal de Unión por la Patria Diego García y recibió este jueves el aval unánime del cuerpo deliberativo durante la segunda sesión pública ordinaria del año.

El nuevo consejo funcionará en el ámbito del Concejo Deliberante y tendrá entre sus objetivos elaborar diagnósticos actualizados sobre la situación de las personas mayores en el distrito, asesorar al Ejecutivo municipal y promover programas orientados a garantizar sus derechos.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad durante la segunda sesión ordinaria del año.

La creación del organismo se apoya en la realidad demográfica del partido. De acuerdo a los datos del Censo 2022, el 25,8% de la población de Mar del Plata tiene más de 60 años, un porcentaje que casi duplica al promedio nacional. A su vez, unas 145 mil personas perciben jubilaciones o pensiones en el distrito.

Con ese diagnóstico, la ordenanza prevé una integración amplia del consejo, con participación de áreas municipales vinculadas a adultos mayores, salud y discapacidad, además de representantes de centros de jubilados y organizaciones sociales que trabajan con el sector.

Durante el tratamiento del expediente, García sostuvo que la ciudad “necesita fortalecer las políticas públicas destinadas a las personas mayores” y remarcó que se trata de una población “profundamente organizada”, con instituciones que cumplen un rol social clave en los barrios.

El concejal Diego García impulsó el proyecto que dio origen al Consejo Local de Personas Mayores, aprobado por unanimidad.

Además, señaló que la intención es que esos espacios no solo sean consultados sino que puedan tener participación activa en el diseño de las políticas públicas destinadas a ese universo.

La propuesta replica esquemas de articulación institucional ya vigentes en el distrito, como el Consejo Local de Niñez, y apunta a generar un ámbito permanente de debate y elaboración de iniciativas vinculadas a las personas mayores.

Con la aprobación unánime en el recinto, ahora se espera la implementación efectiva del nuevo consejo y la convocatoria a los organismos y entidades que formarán parte de su funcionamiento.