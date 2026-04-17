¿Otra vez lluvias?: cómo sigue el clima este viernes en Mar del Plata

El clima para este viernes 17 de abril en Mar del Plata.

Luego de un jueves atravesado por alertas meteorológicas, que apenas dejaron algunos chaparrones, este viernes todo preveía una jornada nublada, pero el agua se hizo presente.

Esta mañana una tenue llovizna cayó en algunos sectores de Mar del Plata, eludiendo todos los cálculos previos que no advertían su presencia.

Qué dice el prónostico

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) –que coincide con las principales websites del tiempo- anticipa una jornada mayormente nublada en la ciudad, con condiciones estables y baja probabilidad de precipitaciones.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia entre el 0 y el 10%. La temperatura rondará los 19 grados, mientras que el viento soplará desde el sur con intensidades de entre 23 y 31 km/h, acompañado de ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con nubosidad persistente y sin chances de precipitaciones. La temperatura ascenderá levemente hasta los 21 grados, y el viento disminuirá su intensidad, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, siempre desde el sector sur.

Por la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura en descenso hasta los 17 grados. El viento seguirá soplando desde el sur, aunque con menor intensidad, entre 7 y 12 km/h.