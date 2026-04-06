Fatal siniestro en ruta 2: falleció un joven de 14 años

Un trágico siniestro vial ocurrido en ruta 2 durante el reciente fin de semana largo dejó como saldo la muerte de un adolescente de 14 años, quien había resultado gravemente herido tras un choque con vuelco registrado a la altura del kilómetro 199 y falleció tiempo después internado en el hospital local.

El hecho se produjo en el carril ascendente cuando, por causas que son materia de investigación, un automóvil impactó desde atrás a otro vehículo, provocando que este último perdiera el control y terminara volcado sobre la banquina.

En el rodado viajaba una familia oriunda de Remedios de Escalada, integrada por un hombre de 37 años y una mujer de 33 —ambos efectivos policiales— junto a sus dos hijos menores de edad. Todos fueron trasladados al hospital de Dolores tras el impacto.

El adolescente de 14 años sufrió lesiones de extrema gravedad y permaneció internado en terapia intensiva, donde finalmente se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las heridas. En tanto, su hermana de 12 años presentó múltiples politraumatismos y quedó en observación, mientras que los adultos no registraron lesiones de consideración.

El otro vehículo involucrado era conducido por un hombre de 43 años domiciliado en Tigre, quien no resultó herido.

Tras el hecho, trabajaron en el lugar personal policial, servicios de emergencia y se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.