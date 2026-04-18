Fue a la escuela y nunca volvió: desesperada búsqueda de un adolescente en Mar del Plata

"Fue a la escuela y nunca volvió", denunció la mamá de un joven de 15 años que está desaparecido desde el miércoles en Mar del Plata. La familia de Thiago Tomás Vera salió a recorrer la ciudad, pero aún no tiene noticias sobre su paradero.

En diálogo con 0223, Gabriela, su madre, contó: “Mi hijo fue a la Escuela Secundaria N° 33 como todos los días, pero pasaban las 17 y aún no regresaba. Le mandé mensajes a sus amigos y compañeros, pero nadie lo vio”.

Desesperada, salió con el hermano del chico a recorrer el centro y la zona del puerto, lugares que solía frecuentar. Al no encontrarlo, esperó a la mañana siguiente para acercarse al colegio y averiguar si había pasado algo.

“En la escuela dijeron que no se había presentado. Hablé con la directora y sus compañeros para que estén atentos”, indicó. Luego, se dirigió a la comisaría para realizar la denuncia.

La última vez que fue visto, Thiago vestía un buzo negro con tres rayas blancas en las mangas, un pantalón de acetato rojo con el escudo de River, zapatillas negras y una mochila del mismo color, donde llevaba una muda de ropa.

El joven es de contextura delgada, mide 1,70 metros, tiene tez morena, ojos castaños oscuros y cabello del mismo color. Además, posee un piercing microdermal en el pómulo y no tiene tatuajes.

La madre aclaró que no llevaba celular porque estaba roto y que tampoco contaba con su DNI físico. El chico tenía consigo una tarjeta SUBE cargada con 20 mil pesos.

Ante cualquier información, se pueden comunicar al 911 o con su madre al 2235632468.