Alerta por siniestros viales fatales: convocan a una jornada para abordar la emergencia en Mar del Plata

Una moto tras un accidente, en una postal que se repite en la ciudad y refleja la gravedad de la crisis vial.

El Concejo Deliberante dio luz verde a una nueva instancia de debate sobre una problemática que, lejos de ser excepcional, se repite a diario en las calles: los siniestros viales. A partir de una iniciativa impulsada por el bloque de Acción Marplatense, se convocó a una jornada de trabajo que buscará poner el foco en la prevención, la planificación urbana y el rol de los distintos actores en la seguridad del tránsito.

El proyecto aprobado parte de un diagnóstico claro: los incidentes viales forman parte de la vida cotidiana, pero muchas veces son interpretados como hechos inevitables, asociados al azar o al destino. Esa mirada, advierten, contribuye a naturalizar situaciones que en realidad podrían prevenirse con políticas públicas adecuadas.

En ese sentido, uno de los ejes centrales de la propuesta es correr la discusión de la fatalidad y ubicarla en el terreno de la responsabilidad colectiva y la planificación estatal. La reciente seguidilla de siniestros fatales en el partido de General Pueyrredon reforzó la urgencia de abrir el debate.

Sesión del Concejo Deliberante en la que se aprobó la convocatoria a la jornada para abordar la problemática de los siniestros viales.

La jornada buscará reunir a especialistas, funcionarios, organizaciones y actores vinculados a la movilidad urbana para avanzar en posibles soluciones. Entre los puntos que se pondrán sobre la mesa aparece la necesidad de integrar a la bicicleta como un modo de transporte seguro dentro del esquema urbano, con infraestructura adecuada y políticas que favorezcan su convivencia con otros vehículos.

También se plantea la importancia de desarrollar programas permanentes de educación vial a nivel municipal, con eje en la tolerancia y la seguridad, en un contexto donde las conductas imprudentes y la falta de conciencia siguen siendo factores determinantes en muchos de los siniestros.

La iniciativa apunta, en definitiva, a generar un espacio de trabajo que permita pensar el tránsito desde una perspectiva más amplia, donde la prevención y la planificación ocupen un lugar central frente a una problemática que, aunque frecuente, dista de ser inevitable.

Solicitarán declarar la emergencia vial

La problemática también fue abordada entre las cuestiones previas de parte de Diego García (Unión por la Patria), quien adelantó que presentará un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Vial en General Pueyrredon. El concejal fue categórico al señalar que la medida busca revertir un ciclo de abandono donde el Estado municipal “no planifica ni ejecuta”, dejando a los vecinos desprotegidos frente a un riesgo que crece de forma exponencial.

Las cifras presentadas por García revelan una tendencia en ascenso que no encuentra techo. Según los datos recolectados, las muertes por siniestros viales vienen escalando de manera drástica:

- 2023: 40 muertes.

- 2024: 47 muertes.

- 2025: 75 muertes (un incremento del 85% con respecto a 2023)

- 2026: En solo 106 días, ya se contabilizan 26 fallecidos , un promedio de una muerte cada cinco días.

Además, el concejal subrayó que el 85% de los siniestros fatales del 2025 involucraron motocicletas, afectando principalmente a varones jóvenes. La situación se traslada directamente a los pasillos del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los siniestros viales se convirtieron en la principal causa de ingresos por lesiones. Entre diciembre de 2024 y 2025, se atendieron 2.255 personas , lo que representa casi el 40% de todas las lesiones en guardia .