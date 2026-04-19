Domingo con aire otoñal: ¿cómo estará el clima en Mar del Plata?

El día estará marcado por gran nubosidad y algunas lluvias.

El domingo comenzó en Mar del Plata con cielo nublado y una temperatura de 16 grados, en un contexto de alta humedad y algo de sol desde las primeras horas de la mañana, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La mínima será de 14 grados y la máxima de 20

Para esta jornada, el organismo prevé un clima inestable, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 20°C. Las condiciones se mantendrán variables, sin mejoras sostenidas, y con un cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada.

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%, acompañadas por vientos del sector sur que podrían alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora, lo que aportará una sensación térmica más fresca.

El viento del sector sur generará un ambiente más fresco.

Hacia la tarde, el cielo continuará nublado y, si bien no se prevén lluvias en ese tramo del día, el tiempo se mantendrá inestable, con vientos que podrían intensificarse y alcanzar los 31 km/h, manteniendo el ambiente fresco en la ciudad.

Finalmente, para la noche se espera el regreso de las lluvias aisladas, junto con un incremento en la intensidad del viento. En ese sentido, se prevén ráfagas del sector sur que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, cerrando una jornada con características típicas del otoño en Mar del Plata.