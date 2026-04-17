Fresco, pero sin lluvia: así estará el tiempo este sábado en Mar del Plata

Después de una jornada cálida, se viene otro día de tregua en Mar del Plata antes de las tormentas. El sábado comenzará con una neblina que cubrirá todo el cielo, pero al amanecer se despejará y aparecerá el sol de manera parcial.

En cuanto a la temperatura, el día comenzará con la mínima de 16°C y aumentará hacia el mediodía, alcanzando la máxima temprano en la tarde, de unos 21°C. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán en 0 durante toda la jornada.

Fresco y ventoso

Los vientos del sector sudoeste soplarán hasta el mediodía con una velocidad aproximada de 12 kilómetros por hora, cambiando su dirección al este hacia la tarde. Al anochecer los vientos mantendrán la velocidad, pero vendrán del sector norte.

En líneas generales, el día podrá disfrutarse al aire libre, pero al salir hay que llevarse un abrigo extra en la mochila, como ya acostumbramos los marplatenses. Además, se debe aprovechar la jornada porque el domingo sí que está para quedarse adentro.