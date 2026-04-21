En un operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad y la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), se llevó a cabo un allanamiento en un local comercial ubicado en Avellaneda, donde se decomisaron 831 pares de zapatillas falsificadas de primeras marcas. La mercadería, ingresada de forma ilegal desde Brasil, está valuada en aproximadamente 35 millones de pesos.

La investigación comenzó tras detectar una empresa que comercializaba zapatillas de reconocidas marcas a través de ventas online, que además contaba con un local físico para almacenar y vender los productos. Mediante tareas de ciberpatrullaje, los investigadores lograron identificar el domicilio comercial y la residencia de uno de los sospechosos involucrados en la causa.

Con la autorización del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 4, a cargo de Alejandro Catanea y con la Secretaría N°4 de Diego Martin Fera Gómez, efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad realizaron dos procedimientos: uno en el comercio ubicado en la calle Cabildo al 1900 y otro en la vivienda del sospechoso, ambos en Avellaneda.

Durante el allanamiento en el local, además de los 831 pares de zapatillas falsificadas, se incautaron dos posnet y una notebook. No se encontró documentación que avalara la procedencia legal de los productos. La investigación determinó que la mercadería provenía de forma ilegal desde Brasil, con origen en China y Vietnam, violando la Ley de Marcas.

En la vivienda del implicado, la Policía secuestró un teléfono celular y una libreta con anotaciones relevantes para la investigación, las cuales serán sometidas a peritajes para avanzar en la causa.

Asimismo, se ordenó la presentación ante una empresa de micros de larga distancia que transportaba la mercadería desde la frontera con Brasil. La finalidad es obtener registros de los viajes y desarticular posibles futuras operaciones de contrabando, además de recopilar información que pueda aportar material para la investigación en curso.