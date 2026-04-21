Al inspeccionar el lugar, los uniformados notaron que la tierra del patio mostraba señales de haber sido removida recientemente.

En un operativo realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, efectivos de Gendarmería lograron incautar más de 11 kilos de marihuana que habían sido enterrados en el patio de una vivienda ubicada en el barrio Los Coihues.

El allanamiento tuvo lugar durante la noche del miércoles y fue ejecutado por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Bariloche”, con el apoyo del Escuadrón 34 “Cabo Primero Marciano Verón”. Esta acción se enmarca en una investigación que llevaba aproximadamente un mes, relacionada con una presunta plantación de cannabis en dicha propiedad.

Al inspeccionar el lugar, los uniformados notaron que la tierra del patio mostraba señales de haber sido removida recientemente. Debido a la escasa iluminación, utilizaron linternas para examinar con detalle el terreno y comenzaron a cavar en el sector sospechoso.

Durante la excavación, encontraron plantas, cogollos y hojas de marihuana ocultos bajo tierra. Tras realizar el pesaje, se determinó que el total de droga incautada alcanzaba los 11 kilos con 208 gramos.

Además de la droga, en el operativo se secuestraron dos teléfonos celulares y otros elementos que resultan de interés para la causa judicial. La Fiscalía Federal de Bariloche está a cargo de la investigación, y dispuso que dos personas queden imputadas y supeditadas a la causa.