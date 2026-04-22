Robó 100 mil pesos de un local: cayó dos meses después con las mismas zapatillas

La continuidad de una investigación a cargo del fiscal Fernando Berlingeri por el robo a un almacén a mediados de febrero permitió a personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) detener al segundo de los autores del mismo.

El mediodía del 14 de febrero pasado fueron dos los delincuentes que ingresaron a un comercio que funciona en un cuarto de una vivienda en calle Lobería al 3300 y amenazaron a la dueña.

El par de zapatillas que delató al implicado.

Ambos escaparon minutos después con cien mil pesos y un corta cadena, propiedad de la víctima de 23 años.

A partir de la labor del Gabinete de Robos Calificados a comercios de la DDI el 5 de marzo pasado detuvieron a uno de los imputados tras la realización de un allanamiento.

Este miércoles, tras el aval de la Justicia de Garantías, personal irrumpió en una vivienda donde detuvo al segundo de los imputados que tenía las mismas zapatillas que las empleadas en el robo investigado.