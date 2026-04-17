Andaba en una bicicleta robada a una repartidora: tenía cocaína fraccionada en su poder

Una adolescente de 17 años que circulaba a bordo de una bicicleta sustraída minutos antes a una repartidora cuando dejaba un pedido fue aprehendida por personal policial en el centro: en su poder hallaron seis envoltorios de cocaína.

Cocaína secuestrada.

Fue personal de la comisaría primera el que interceptó a la adolescente en la zona de Diagonal Pueyrredón y Belgrano tras la denuncia que hizo un menor de 17 años que realizaba entregas para la aplicación “Pedidos Ya”.

En Bolívar y Santa Fe interceptaron a la otra menor que no pudo acreditar su propiedad, por lo que se procedió a su demora y al secuestro de la bicicleta que fue restituida a la víctima.

Tenía un celular en su poder.

Durante la requisa se incautaron seis envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, un celular y otros elementos de interés.

El fiscal Walter Martínez Soto dispuso la realización de actuaciones de rigor, secuestro de los elementos, y la entrega de la menor a sus progenitores.