El arquero argentino recibió doble amarilla y reaccionó violentamente golpeando a Jorge Pulido en el cierre del encuentro entre Zaragoza y Huesca, que terminó con varios jugadores expulsados.

El final del enfrentamiento entre Zaragoza y Huesca, correspondiente a La Liga Hypermotion —segunda división española—, estuvo marcado por un episodio de violencia protagonizado por el arquero argentino Esteban Andrada.

En tiempo de descuento, Andrada recibió la segunda tarjeta amarilla tras una jugada donde Jorge Pulido lo empujó y derribó. La sanción, aplicada por el árbitro Dámaso Arcediano Monescillo, significó la expulsión del ex Boca Juniors.

Tras la expulsión, el portero reaccionó de forma violenta al correr hacia Pulido y propinarle un golpe con el antebrazo en el rostro, lo que desencadenó una pelea generalizada en el campo.

Además de Andrada, también fueron expulsados Dani Jiménez, del Huesca, y Dani Tasende, del Zaragoza, en un cierre del partido marcado por el descontrol.

La derrota complica la situación del equipo visitante en la lucha por mantener la categoría, y el clima tenso quedó reflejado en este conflicto que manchó el cierre del encuentro.