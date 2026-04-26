Sigue el alerta: qué pasa con las clases en Mar del Plata

Debido a las inclemencias climáticas por lluvias y fuertes vientos que se espera que continúen hasta la mañana del lunes en Mar del Plata, se encendieron las alarmas y se puso en duda el dictado normal de las clases.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió alerta amarillo y naranja, en la noche de este domingo habrá lluvias y chaparrones intermitentes de variada intensidad con ocasional granizo pequeño, y los vientos del sudoeste alcanzarán velocidades de entre 50 y 70 km/h con ráfagas de hasta 90 o 100 km/h.

Por el momento no suspendieron las clases, pero sigue en análisis.

Pero además, la advertencia por intensos vientos se extiende a la madrugada y la mañana, y estarían acompañados de fuertes lluvias y chaparrones, por lo que la suma de las condiciones pone en riesgo el desarrollo de la jornada escolar.

¿Hay clases este lunes en Mar del Plata?

Según pudo averiguar 0223, desde Defensa Civil no adoptaron ningún tipo de medida con respecto a la actividad educativa por el momento y habría clases con total normalidad, aunque lo seguirán evaluando teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas durante las horas finales del domingo y el pronóstico para el lunes.

Por su lado, en cuanto al clima, se estima que comience a normalizarse hacia el final del día y se termine de estabilizar el martes, para el que se prevé una temperatura máxima de 18° y una mínima de 7°, ya sin precipitaciones ni viento intenso.