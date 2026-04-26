Le robó el DNI a una amiga y sacó un crédito: ahora la chica recibe amenazas de prestamistas

En los últimos días una chica denunció haber sido víctima de amenazas después de que una amiga le robara el DNI para sacar un préstamo sin su consentimiento. Los prestamistas se presentaron en distintas oportunidades en su casa, pidiéndole el dinero de una deuda que no contrajo.

Todo comenzó en enero de este año, cuando la denunciante llevó a vivir a su casa a su amiga L, después de que la madre la echara de la vivienda en la que residía. Según consta en la denuncia a la que accedió 0223, la mujer se quedó aproximadamente dos semanas, hasta que se fue argumentando que había conseguido otro lugar donde vivir tras recibir dinero prestado.

A los pocos días, la madre de la denunciante se encontró con una situación inesperada. Se presentaron en su casa dos personas, un hombre y una mujer, preguntando por su hija. Les indicó que no se encontraba y, de acuerdo a su testimonio, el chico le dijo que tenía que pagarle el préstamo, y que levantó su remera y le exhibió un arma de fuego. A la brevedad se fue en moto junto a su acompañante.

Después de que la madre de la denunciante le contara a su hija lo acontecido, fueron a buscar directamente a L, quien finalmente les habría confesado que robó el DNI de su amiga para gestionar un préstamo a su nombre.

Las amenazas se repitieron a mediados de febrero, cuando dos hombres pasaron nuevamente por la vivienda para exigir el pago de una cuota. Esta vez sí estaba la denunciante y reconoció a uno de los chicos, que había tenido una relación con L en algún momento.

Les dijo que no había solicitado ningún préstamo ni le debía plata a nadie, y le mostraron un arma de fuego para intimidarla antes de huir. Según consta en la denuncia, fue entonces que radicó la demanda correspondiente y solicitó una restricción de acercamiento.

Más damnificados

Según la denunciante, otras amigas también sufren la persecución de estos prestamistas ante la imposibilidad de encontrar a L. Dicen que las bloqueó de todas las redes sociales y de su teléfono.

Cuando expuso su caso se encontró con otras personas que habían sido víctimas del mismo tipo de estafa. "Esto no puede quedar en la nada, sabemos que hay más víctimas; tienen que hablar", sentenció.