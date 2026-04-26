La tenista marplatense superó a la turca Zeynep Sonmez tras perder el primer set y aseguró su lugar entre las 16 mejores del torneo español.

El sueño en Madrid para Solana Sierra continúa. Con solo 21 años la marplatense sigue dando pasos para adelante en su carrera y extendió su participación en el WTA 1000 tras imponerse a la turca Zeynep Sonmez en un partido que duró una hora y 48 minutos. El encuentro comenzó con un marcador adverso de 0-6, supo dar vuelta la situación y se quedó con los siguientes sets por 6-2 y 6-3.

Desde el puesto 88 del ranking femenino, Sierra aseguró su ascenso a, al menos, la posición 71 tras su desempeño en la Caja Mágica. Este avance representa su mejor resultado en el circuito desde que alcanzó los octavos de final en Wimbledon el año pasado.

La victoria de la tenista marplatense contra Sonmez, de 21 años y debutante en este torneo, marca su tercera consecutiva ante jugadoras top 70. Además, ambas deportistas no se habían enfrentado previamente.

Solana Sierra, que hasta ahora solo tiene títulos en torneos categoría 125 —equivalentes a los challengers masculinos— en Antalya y Mallorca durante 2025, se enfrentará ahora a la ganadora del cruce entre la belga Elise Mertens y la checa Karolina Pliskova en busca de meterse entre las ocho mejores del torneo de la capital española.