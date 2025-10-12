La marplatense lo hizo de nuevo: Solana Sierra campeona en Mallorca

La marplatense completó una gran semana y se acerca al top 70 del ranking de la WTA.

Solana Sierra completó una semana perfecta en el W-125 de Mallorca, derrotando a la serbia Lola Radivojevic en la final del certamen. La marplatense consiguió su cuarto título en este 2025, el Nº16 de su carrera como profesional.

El encuentro que se vio demorado por lluvia durante más de una hora. Luego de la reanudación la victoria fue para la marplatense por 6-3 y 6-1 en una hora y diecinueve minutos de juego.

Con este resultado, la joven de 21 años consiguió su segundo título 125 (Antalya en abril de este año). Además arrancó la semana en el puesto 86 y con este triunfo subirá al N°71.

El camino de Sierra durante esta semana en Mallorca comenzó el lunes con victoria ante la italiana Spiteri; continúo el miércoles con triunfo ante la española Maristany; el viernes ya en cuartos de final eliminó a la georgiana Gorgodze; ayer venció a Lazaro García; y por último hoy le ganó a la serbia para completar siete días perfectos.