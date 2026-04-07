La localidad de Mar del Sud cuenta con su propio centro de monitoreo

Autoridades al habilitar el nuevo centro de monitoreo de la localidad de Mar del Sud.

Autoridades de la municipalidad de General Alvarado procedieron a dejar inaugurado un nuevo espacio para la seguridad en la zona sur del distrito, con base en la localidad de Mar del Sud, donde quedó habilitado un nuevo centro de monitoreo.

Del acto participó el intendente municipal Sebastián Ianantuony, el Secretario General y de Gobierno, Natanael López, el presidente de la cooperativa eléctrica Hugo González; el Secretario de Seguridad de la comuna, Paulo Rodríguez; y la delegada municipal de la localidad, Alejandra Larrea.

Vecinos de Mar del Sud asistieron a la presentación oficial del nuevo espacio, destinado a fortalecer la seguridad y el cuidado de la villa balnearia.

El centro cuenta con 25 cámaras de vigilancia instaladas por la Cooperativa Eléctrica Limitada y Anexos de Mar del Sud (CELAM), en el marco de un trabajo conjunto con el municipio orientado a reforzar la prevención y el control en distintos puntos estratégicos de la localidad.

El presidente de la cooperativa destacó la importancia de esta inversión para brindar mayor tranquilidad a la comunidad. Desde el nuevo espacio se supervisará el funcionamiento del sistema de cámaras que ya se encuentra operativo. Posteriormente, este monitoreo también podrá realizarse desde la ciudad de Miramar.