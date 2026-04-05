Cada vez más personas “por sus propios medios” hacen reparaciones en casa: qué no hay que hacer

La crisis económica siempre impacta en el bolsillo de los argentinos y algunas actividades comerciales lo sienten en día a día. Una de ellas es la ferretería, que además de ser víctimas de la caída del consumo, sufren la apertura de las importaciones.

Claudio Barriga, responsable del mayorista de ferretería "El Taladro", y referente del sector a nivel nacional, comentó a 0223 que las herramientas “made un China” por ahora “complican” a la industria argentina pero la gente sigue comprando nacional, porque sus marcas “dan confianza”. Y desmitificó que los productos asiáticos sean de menor calidad porque “hay cosas chinas que también son buenas” y para eso es necesario contar con el consejo del ferretero amigo. “Son de calidad, con garantía y con posventa muy buena”, acotó.

Claudio Barriga, responsable del mayorista de ferretería. Foto: 0223.

En el marco del Encuentro Ferretero 2026, que se desarrollará los días 10, 11 y 12 de abril en Mar del Plata, Barriga destacó el interés que siempre despierta las herramientas y que en los últimos años se incrementó en el ámbito doméstico.

“Después de la pandemia, todo esto empezó a revolucionarse un montón con la ayuda que dan los tutoriales en internet. Porque en la situación que por ahí hoy nos encontramos todos, difícil, nos cuesta llegar a fin de mes y con buenas herramientas, también te hacen que sea más fácil arreglar algo”, admitió.

Sin embargo, para el ferretero, no hay que confundir “darse maña” con hacer algo que roza la irresponsabilidad. “Creo que el usuario tiene que ser consciente. Hay trabajos que deben hacerse con matriculación y el consejo es no hacerlo”, dijo en referencia a las instalaciones eléctricas o de gas.

Ante la consulta de este medio, Barriga manifestó que la actividad no está pasando su mejor momento. “Está complicada la venta, la situación está difícil absolutamente para todos, porque es un momento complicado general de país. Nosotros intentamos poder ayudarnos en el gremio entre todos, poder ayudarnos y darnos herramientas”, completó.