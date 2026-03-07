Hoteleros exigen controles a los alquileres turísticos: "Somos perjudicados"

También consideró que las plataformas de alquileres son "una modalidad" a la que no están "combatiendo".

En el marco de la reunión del gobernador Axel Kicillof con referentes del sector turístico, el vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata, Eduardo Palena, también se refirió a la preocupación por el incremento de plataformas de alquileres temporarios.

Según le contó a Extra, la radio de 0223, los "más perjudicados" por este tipo de alojamientos son los hoteles de menor categoría y lamentó: "Es una modalidad que no estamos combatiendo. En Mar de Plata tenemos unas 45.000 plazas hoteleras y 300.000 con alquileres turísticos, por lo que la ciudad no existiría sin los departamentos".

En este sentido, el líder del sector turístico respaldó su postura al desarrollar que como se trata de una actividad comercial, "lo lógico es que tenga una habilitación, controles de gas, luz y seguridad", a la vez que proyectó que "le va a servir a la ciudad para tener un mejor servicio" y al sector "para no tener una competencia desleal".

Con los alquileres temporarios y las aplicaciones, los hoteles alojamiento están en crisis.

"Hace tiempo que venimos trabajando y nos gustaría que haya respuestas porque sería una posibilidad de generar ingresos adicionales que servirían y potenciarían más la calidad de Mar del Plata", expresó.

En tanto, de cara al invierno el empresario señaló que "Mar del Plata trabaja con un 90 o 95% de turistas de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, un público que no se pierde", y adelantó que "los días de semana dependerá de la categoría de los hoteles porque los más destacados trabajan con turismo corporativo, a diferencia de los pequeños".

Por esa razón, indicó que se encuentran en la búsqueda de "opciones para que sigan abiertos" ese sector y de este modo, "generar más trabajo y riqueza", teniendo en cuenta que "haciendo números les conviene más cerrar que estar abierto".