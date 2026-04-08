Motociclista herida tras choque en el barrio Parque Luro
Sucedió el martes a la noche en la intersección de López de Gomara y avenida Tejedor. La víctima de 46 años fue trasladada a una clínica privada.
8 de Abril de 2026 10:03
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una mujer de 46 años que se desplazaba en moto quedó internada en una clínica privada luego de chocar con un automovilista en el barrio Parque Luro el martes a la noche.
La víctima circulaba a bordo de una motocicleta Honda cuando impactó en la intersección de López de Gomara y avenida Tejedor con un vehículo Renault Clio que conducía un joven de 21 años.
Sucedió en Parque Luro.
Tras el hecho, se dio aviso al servicio de emergencias 911 y una ambulancia del SAME se acercó al lugar.
La conductora del rodado menor fue trasladada a la Clínica Belgrano, donde fue asistida. “Está lúcida, consciente y presenta politraumatismos de carácter leve, sin riesgo de vida”, informaron autoridades policiales.
Leé también
Temas
Lo más
leído
