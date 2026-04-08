Polémica por la realización del Cosapro en medio de la crisis de la salud bonaerense

El gobernador Axel Kicillof y el ministro Nicolás Kreplak deberán enfrentar a los afiliados de Ioma con sus reclamos.

La próxima semana Mar del Plata será sede de una nueva edición del Congreso Provincial de Salud (Cosapro), donde referentes de todo el territorio bonaerense se reúnen para debatir sobre el sistema sanitario, con el gobernador Axel Kicillof y el ministro Nicolás Kreplak a la cabeza. Pero no sólo participan figuras de la política sino también integrantes de hospitales y centros de salud que hoy atraviesan una delicada situación.

El gobernador Axel Kicillof y el ministro Nicolás Kreplak deberán enfrentar a los afiliados de Ioma con sus reclamos.

Tradicionalmente, en el congreso se comparten producciones y estimaciones que dan cuenta de la realidad de la salud en distintos territorios. Entre todos, se busca llegar a consensos y puntos que mejoren el sistema. Sin embargo, la polémica se desató luego de que durante el último año el panorama sanitario empeorara notablemente en Mar del Plata. "Van a hacer un congreso en vez de mejorarnos las condiciones", dijeron a 0223 profesionales que pusieron en duda su participación este año.

El estado de Ioma fue uno de los temas que más resonó el último tiempo con deudas, recortes de prestaciones y falta de pagos a profesionales, que generaron decenas de movilizaciones y reclamos en toda la provincia, incluida la ciudad.

Profesionales de la salud piden respuestas más allá del congreso.

Mientras que en las últimas ediciones del Cosapro el discurso estuvo centrado en condenar las políticas de ajuste del Gobierno nacional en materia de salud, poco se habló del estado de las dependencias que son sostenidas por la Provincia. "Hay falta de insumos, de mantenimiento de los equipos médicos y malas condiciones edilicias", señalaron oportunamente desde la organización Tribuna Salud Mdp, quienes puntualizaron inundaciones en salas de internación y quirófano, falta de calefacción y ascensores que no funcionan.

"También se ocultó la falta de presupuesto para aplicar leyes como la de salud mental, y nuestras condiciones laborales que exceden a la nación y ya son responsabilidad de provincia", aseguraron profesionales sanitarios consultados por 0223 en la previa de su participación.

La lucha por las paritarias también se suma al reclamo de médicos, enfermeros y especialistas, luego de un año en el que las propuestas oscilaron por debajo de la inflación. "En la provincia, los trabajadores de la salud somos más pobres, a pesar de los aumentos salariales otorgados. Hemos perdido cerca de un 18% desde el 2023", advirtieron a este medio.

El estado de los becados y residentes suma una gota más de preocupación, debido a su inestabilidad, carga horaria y bajas retribuciones. Tal como se vio en el Garrahan, la importancia de este sector de trabajadores es primordial en los hospitales públicos bonaerenses pero sus ingresos no lo reflejan.

El ministro de Salud propuso un plan quinquenal a partir del Cosapro.

Con este panorama, resulta difícil pensar en un plan quinquenal como propone el Cosapro y surge la pregunta de si se pueden dar reales transformaciones a partir de este tipo de encuentros o sólo se quedará en lo enunciativo.

Deudas, falta de atención, escasos insumos y establecimientos en condiciones deplorables serán parte del debate que llevarán a la mesa muchos profesionales.