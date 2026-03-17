Récord: en 17 días hubo cerca de 800 denuncias contra cuidacoches en Mar del Plata

En el marco de las acciones de control del orden público que busca instalar el Gobierno local, informaron que el Cuerpo de Patrulla Municipal de la Secretaría de Seguridad intervino en 759 denuncias realizadas por vecinos contra cuidacoches en lo que va de marzo.

En cuanto a las situaciones detectadas, comunicaron que fueron labradas 486 actas por detectar acciones en las cuales exigían un monto fijo de dinero por estacionar y amenazaban con romper vehículos si los dueños no accedían a ese pedido.

Registraron 759 denuncias contra trapitos en poco más de dos semanas.

Asimismo, detallaron que también registraron violencia verbal, ocupaciones indebidas, conductas intimidatorias, consumo de alcohol en la vía pública y otras faltas que afectan a la convivencia urbana.



En último instancia, recordaron que la línea de WhatsApp para denunciar (223 3406177) funciona las 24 horas y tiene como objetivo recibir situaciones en tiempo real y que los vecinos pueden enviar mensajes y acompañarlos con la ubicación actual, fotografías y videos que demuestren el accionar o la persona denunciada.