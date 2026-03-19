Golpeó a un anciano durante una entradera y lo amenazó con un cuchillo

El avance de una investigación a cargo de personal de la DDI permitió detener en las últimas horas al acusado de golpear a un hombre de 81 años durante una entradera en el barrio Jorge Newbery y amenazarlo con un cuchillo. El análisis de las cámaras de seguridad fue fundamental para poder identificarlo.

La tarde del 2 de diciembre del año pasado personal policial entrevistó a la víctima en su casa ubicada en inmediaciones de República Árabe Siria y Brown que denunció el ingreso de una persona por el patio delantero que lo amenazó con un cuchillo, lo redujo y golpeó en el rostro. Minutos después escapó con 30 mil pesos, un celular Motorola y otros elementos.

A partir de los datos recabados por personal del Gabinete de Robos agravados a viviendas de la DDI y del relevamiento de cámaras privadas se pudo establecer con un grado de certeza inicial la responsabilidad de un hombre de 37 años en el hecho y la fiscalía temática pidió una orden de allanamiento.

Tiene 37 años.

Tras el aval de la Justicia de Garantías se allanó una vivienda en Falucho y Fermín Errea donde detuvieron al imputado y secuestraron un celular similar al sustraído que será sometido a pericias.

El sujeto quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales ante el fiscal Mariano Moyano.