Subastan consolas PlayStation 5 retenidas por Aduana: arrancan en 200 mil pesos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la subasta de 12 consolas PlayStation 5 que fueron incautadas por la Dirección General de Aduanas (DGA) a través de las disposiciones 23/2026 y 35/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial.

El remate se realizará el próximo 23 de abril de manera online a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Los interesados podrán ofertar mediante la plataforma oficial de subastas que tiene la entidad.

En la Disposición 23/2026 se estableció la venta de cuatro consolas PlayStation 5 Sony de 1 TB, cada una con joystick, con un precio base de $204.000 por unidad. La Disposición 35/2026 incluye ocho lotes con consolas PlayStation 5 PRO de 2 TB y PlayStation 5 de 1 TB, todas con control inalámbrico DualSense. Los valores base parten de $355.500 para las versiones PRO y de $237.000 para las estándar.

Cómo ofertar

Quienes deseen participar de la subasta deberán registrarse previamente como usuarios en el sitio de autogestión del Banco Ciudad. Después se tienen que inscribir en la subasta específica, antes de la fecha límite. Normalmente se fija entre uno y dos días previos al evento.

En algunos casos puede requerirse el pago de una caución anticipada para habilitar la participación. El proceso es abierto y cualquier persona puede sumarse, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la entidad organizadora.