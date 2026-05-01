Para ilusionarse: Colapinto se metió en la Q3 y fue octavo en la qualy de la Sprint
El piloto argentino tuvo una buena actuación el primer día en Miami, mostró un buen andar y superó cada instancia de clasificación para llegar expectante a la jornada del sábado.
1 de Mayo de 2026 18:50
Por Redacción 0223
PARA 0223
El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto cerró la clasificación sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 en un destacado octavo lugar, con un tiempo de 1:29.320.
El pilarense superó los dos primeros cortes y avanzó a la SQ3 sin inconvenientes, en donde su gran vuelta lo ubicó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y del Red Bull de Isack Hadjar.
Además, en las primeras posiciones, el británico de McLaren Lando Norris se quedó con la pole, con un 1:27.869, y será acompañado en las primeras posiciones de largada de la sprint del sábado, que comenzará a las 13:00 (horario argentino), por el Mercedes de Kimi Antonelli, en segunda posición, y su compañero Oscar Piastri.
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