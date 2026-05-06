Dictamen favorable a la Rendición de Cuentas 2025: el Pro habló del déficit y de la caída de transferencias

La Comisión de Hacienda le dio dictamen favorable a la Rendición de Cuentas 2025 de la Administración Central, entes descentralizados y Osse, en el marco de una sesión donde el Pro responsabilizó a dos factores nacionales por el fuerte déficit con el que cerraron las cuentas municipales el año pasado. La Libertad Avanza votó a favor, aunque sus concejales permanecieron en silencio.

El dato central de la Rendición de Cuentas del último año de gestión de Guillermo Montenegro estuvo marcado por un resultado financiero deficitario que asciende a $16.268 millones en el consolidado entre la Administración Central y los entes, mientras que, por su lado, Osse fue el único en presentar un superávit, con $8.831 millones.

Durante la defensa, el bloque del Pro dio una explicación de ese déficit donde principalmente se apuntó a cuestiones nacionales. “El déficit se explica por la caída de la recaudación originada por factores externos al Municipio, la caída en las transferencias y un porcentaje atribuible a una cuestión macroeconómica”, sostuvo el concejal Fernando Muro.

El acuerdo Pro-LLA expone fisuras. Los libertarios permanecieron en silencio y el Pro apuntó contra el plan económico de Milei.

Como viene informando 0223, el principal ingreso propio de la Municipalidad es la Tasa de Inspección en Seguridad e Higiene, que aportan industrias y comercios de acuerdo a su nivel de actividad, en un contexto de contracción económica que esmerila ese recurso municipal. El segundo ítem es la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) que pagan los vecinos, que presenta niveles de cobrabilidad en pisos históricos.

Por otro lado, el Municipio atraviesa registros de transferencias discrecionales del gobierno nacional en números insignificantes: de hecho, fueron de 0 pesos durante el primer trimestre de 2026. “Hay un ámbito de restricción fiscal: si no te mandan el dinero comprometido, después te afecta los gastos”, sostuvo, donde también remarcó un envío de recursos desde Provincia menor al proyectado, ya sea por fondos de coparticipación como por el incumplimiento del convenio tripartito que financia la educación municipal, donde ni Nación ni Provincia remiten los recursos comprometidos.

Asimismo, Muro hizo foco en otro punto sensible del discurso libertario: la inflación. “Hubo un efecto inflacionario: la inflación de 2025 estaba proyectada en 18,5% y terminó en 31,5%. Eso tiene un impacto importante en los costos operativos y salarios. Eso ha provocado una pequeña desalineación entre los gastos e ingresos del Municipio”, argumentó el concejal. Pese a esto, remarcó que “hay política orientada a la austeridad, no se gasta más de lo que se recauda”, si bien la Comuna también registró un déficit corriente de $9.273 millones sin contar a Osse.

El Pro apuntó contra la inflación, la falta de transferencias y la caída de la actividad económica.

Las rendiciones de cuentas se aprobaron con el voto a favor del Pro, la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza. En el caso de los libertarios, había expectativa por su intervención, considerando el tratamiento de un balance deficitario -algo que va en contra de un elemento sustancial de la administración económica que plantea Milei para el Estado-. En ese sentido, si bien los concejales Rolando Demaio y Vanesa Benavidez dieron su voto, no pasó desapercibido su silencio durante toda la sesión.

“Esta Rendición de Cuentas es invotable”

Como se esperaba, el voto de la oposición fue en contra, en el marco de fuertes discursos que apuntaron contra la gestión municipal. “No acompañamos la Rendición de Cuentas porque lo que no están claras son las cuentas”, sostuvo Eva Ayala, de Acción Marplatense. “Esta rendición muestra una ciudad con menos actividad comercial, con una reducción del consumo, con más dificultades para sostener las obligaciones que tiene el gobierno municipal”, amplió.

La concejala cuestionó el incumplimiento en la ejecución de obras incluidas en el Presupuesto 2025, apuntó contra las contrataciones y tercerizaciones que “no generan resultados para la Municipalidad”, como la empresa que presta asistencia a la Agencia de Recaudación Municipal o la privatización del estadio Minella y el Polideportivo.

La oposición cuestionó el déficit y votó en contra.

En la misma sintonía se expresó Mariana Cuesta, de Unión por la Patria, para quien “esta rendición de cuentas es invotable y también para ustedes: votan un déficit de 23.100 millones de pesos y una deuda flotante de 31 mil millones de pesos”.

“El escenario es desastroso. Entiendo el argumento de que Nación y Provincia no mandan recursos, pero son tres años seguidos de déficit”, planteó, tras lo cual sostuvo que “la única política para tapar el agujero fiscal” es crear nuevas tasas para que paguen los vecinos. En ese marco ubicó el nacimiento de la Tasa Vial en 2023 y la de Alumbrado Público este año. “Que nadie piense que va a haber más foquitos en Mar del Plata, es para seguir tapando este déficit”, concluyó.

Con los dictámenes favorables, los expedientes de la Rendición de Cuentas 2025 ahora quedaron en condiciones de ser tratados en la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante.