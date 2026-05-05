El dólar oficial retomó la senda bajista y la brecha con el techo de la banda tocó máximos de casi tres semanas

El dólar oficial retomó la senda bajista este martes 5 de mayo. Tras el rebote pasado, el tipo de cambio mayorista retrocedió 0,7% y volvió a cotizar por debajo de los $1.400.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio baja $9,5 hasta los $1.393 para la venta. Así, la cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —actualmente en $1.712,43—, con una brecha del 22,9%.

El dólar oficial minorista cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.416,84 para la venta.

Por su parte, el dólar blue volvió a subir este martes, cerró a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta. El billete informal se puso al nivel de dólar minorista en el Banco Nación (BNA) y estiró la brecha con el dólar mayorista a un 1,6%. En lo que va de la semana, el tipo de cambio paralelo ya subió $15 y se recuperó de la baja acumulada durante el mes de abril.

El dólar blue volvió a subir este martes, cerró a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta. Foto: 0223.

El dólar CCL opera a $1.486,85 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7%. El dólar MEP opera a $1430,21 y la brecha con el dólar oficial es de 2,7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,5. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.478,87.