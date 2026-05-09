Paro de colectivos: convocan a una audiencia en el Ministerio de Trabajo para destrabar el conflicto

En el marco del conflicto que mantiene paralizado el transporte público, la Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires convocó a empresarios y representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a una audiencia este sábado a las 15. El objetivo es abrir una instancia de diálogo y avanzar en un acuerdo que permita restablecer el servicio.

La medida fue dispuesta luego de que la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) advirtiera sobre una situación de “crisis terminal” y confirmara que los trabajadores no cobraron sus haberes en tiempo y forma. Ante este escenario, el gremio decretó un paro por tiempo indeterminado que comenzó el viernes a las 18.

El conflicto salarial viene de la falta de pago a los trabajadores y la falta de aumento en el boleto.

Según explicaron desde Cametap, el conflicto se profundizó por el retraso de más de tres meses en el pago de los Atributos Sociales Nacionales, compensaciones que el Estado Nacional abona a las empresas por los descuentos aplicados a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales que utilizan la tarjeta SUBE. Ese reintegro representa el 55% del valor de cada boleto subsidiado. De acuerdo con la entidad empresaria, la deuda se mantiene desde el 1° de febrero de 2026 y equivale a tres meses completos de salarios de todo el personal.

A este escenario se suma el pedido de actualización tarifaria que Cametap presentó el 6 de abril ante la Municipalidad de General Pueyrredon y que todavía no obtuvo respuesta. Según la cámara, existe una diferencia superior al 65% entre el valor actual del boleto, fijado en $1.550 desde el 1° de diciembre, y la tarifa que consideran necesaria para garantizar el funcionamiento del sistema. De aprobarse ese planteo, el pasaje pasaría a costar $2.569.

Mientras se aguarda el resultado de la audiencia, el transporte público continúa interrumpido durante el fin de semana.