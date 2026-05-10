Paro de colectivos: qué pasará el lunes con el transporte en Mar del Plata

Después de un fin de semana sin transporte público en Mar del Plata, el servicio de colectivos volvería a funcionar normalmente desde la madrugada del lunes, tras un acuerdo alcanzado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas nucleadas en Cametap.

La medida de fuerza había comenzado el sábado por la tarde, cuando la seccional local de la UTA resolvió la retención de tareas por tiempo indeterminado debido a la falta de acreditación de los salarios de los choferes. “Siendo las 18, los salarios no están depositados. Estamos yendo a guardar las unidades”, señalaron desde el gremio al anunciar el inicio del paro.

La situación generó complicaciones durante las jornadas del sábado y el domingo en medio del alerta meteorológico que también afectó a la ciudad. Sin embargo, tras una reunión en la sede local del Ministerio de Trabajo bonaerense encabezada por el coordinador de la Región VIII Raúl Calamante y el delegado Daniel Buccico, con participación de representantes de la UTA y de la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) el conflicto se resolvió.

Tras el encuentro, desde el Ministerio confirmaron que el servicio se normalizará a partir del lunes, después de que las empresas lograran acceder a financiamiento privado para completar el pago de salarios. El sector empresario explicó que la demora se vinculó con el retraso en el envío de fondos nacionales correspondientes a los atributos sociales del sistema SUBE.

Se trata de los descuentos que reciben distintos grupos de pasajeros al utilizar el transporte público y, según aseguraron, la deuda acumulada asciende a casi tres meses de salarios de todos los trabajadores del sistema local.

Al mismo tiempo, las empresas continúan reclamando una actualización del boleto de colectivo. A comienzos de abril, Cametap solicitó elevar la tarifa plana de los actuales $1.550 a $2.569,48, argumentando un desfasaje superior al 65% entre el valor vigente y los costos reales de funcionamiento. Entre los principales factores que afectan al sector, las compañías mencionan el incremento sostenido del combustible y el aumento general de los costos operativos, lo que compromete la sustentabilidad del servicio.