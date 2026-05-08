Choferes de la UTA denuncian que no cobraron los salarios: iniciaron una retención de tareas

La seccional marplatense de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) declaró una retención de tareas por tiempo indeterminado luego de que los trabajadores no recibieran sus haberes correspondientes en tiempo y forma. La medida genera incertidumbre sobre el normal funcionamiento del servicio de colectivos en la ciudad en medio del alerta meteorológico que rige.

"Siendo las 18, los salarios no están depositados. Estamos yendo a guardar las unidades ya que nuestro sueldo no está en la cuenta", afirmaron fuentes consultadas por 0223.

"Recién los choferes se podrían presentar el lunes por la mañana. Así que todo el fin de semana no va a haber servicio de colectivos", aclararon.

El conflicto salarial se produce en un momento especialmente delicado para el sector. A principios de abril, la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) presentó ante el Ejecutivo una solicitud de aumento de tarifa que llevaría el boleto de $1.550 - valor vigente desde el 1° de diciembre - a $2.569. La definición sobre ese incremento todavía está pendiente.

Uno de los factores que las empresas señalan como determinante es la suba constante del combustible, impulsada por el aumento del petróleo a nivel internacional en el contexto del conflicto en Medio Oriente. Ese encarecimiento impacta directamente en los costos operativos de las líneas y, según Cametap, pone en riesgo la sustentabilidad del servicio.

Desde las 18 no circulan los colectivos en Mar del Plata.

Mientras el Ejecutivo define qué aumento de tarifa autoriza, los trabajadores aguardan el pago de sus salarios. La retención de tareas permanecerá vigente hasta que se resuelva la situación, sin que por el momento haya una fecha concreta para la reanudación normal del servicio.

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