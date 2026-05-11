El Municipio calculó que el boleto de colectivo debería costar $1.922 y advirtió por la crisis del transporte

El Municipio elevó al Concejo Deliberante el estudio de costos y un informe técnico sobre el sistema de transporte público de pasajeros de General Pueyrredon en el que calculó que la tarifa plana del boleto debería ubicarse en $1.922,56, en medio de un escenario marcado por la caída de pasajeros, la baja incidencia de subsidios y el aumento de los costos operativos.

Los documentos, elaborado por el área de Transporte y remitido a la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda, analiza el período comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026 y expone que el sistema continúa atravesando una “situación de crisis” tras la pandemia.

En cuanto al estudio de costos, que toma la evolución de los valores de los componentes del sistema, estimó que el boleto plano debería valor $1.922,56, un aumento del 24% respecto de los $1.550 que rigen desde diciembre. El monto se encuentra lejos del valor que en abril solicitaron desde la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap), cuyo estudio de costos arrojó un boleto de $2.569.

En tanto, el gobierno también envió un Informe Complementario donde se analizó la situación del sistema. Durante el período analizado, la demanda alcanzó apenas el 55,64% de los niveles registrados en 2019, mientras que la oferta de servicios se mantuvo en el 85,82% respecto al escenario prepandemia. El Índice Pasajero Kilómetro (IPK), uno de los principales indicadores del sistema, se ubicó en 1,64 pasajeros por kilómetro, lejos del 2,48 que se registraba antes del Covid-19.

En total, el sistema transportó 63,57 millones de pasajeros, aunque el 23,52% viajó de manera gratuita, principalmente estudiantes, docentes y personas con discapacidad, cuando ese porcentaje era del 12,15% en 2019. Además, el informe advierte que solo el 37,9% de los usuarios abonó la tarifa plena, ya casi un 38,58% abonan la tarifa subsidiada.

El estudio sostiene que los subsidios y compensaciones continúan teniendo una incidencia “exigua” sobre el costo total del sistema. De acuerdo a los cálculos oficiales, durante el período se recibieron transferencias por $13.761 millones, lo que apenas cubrió el 12,64% del costo kilométrico total. El informe evitó las referencias concretas a incumplimientos del gobierno nacional, a diferencia de lo expuesto por la Cametap respecto al retraso en el envío de las compensaciones por las tarifas subsidiadas, que equivalen a tres meses de sueldos del personal.

“El traslado de costos del sistema hacia la tarifa que debe asumir el usuario” aparece como una de las principales conclusiones del documento, que además remarca el impacto del aumento del gasoil y de los acuerdos salariales del sector, donde el salario conformado para choferes fue fijado en $1.545.278.

El informe también compara distintos mecanismos de actualización tarifaria. Según el Municipio, si en Mar del Plata se aplicara el mismo esquema vigente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el boleto ascendería a $2.047,59, mientras que con el incremento excepcional autorizado recientemente por Provincia alcanzaría los $2.159,50.

En tanto, si se tomara únicamente la actualización del IPC específico de Transporte Público de la Región Pampeana, la tarifa resultante sería de $1.916,85, prácticamente similar a la tarifa técnica calculada para General Pueyrredon.

Finalmente, el informe compara el valor local con otras ciudades del interior del país, donde los boletos ya superan ampliamente los $2.000, como Pinamar, San Martín de los Andes, Pergamino y Bariloche, y concluye que la situación del transporte marplatense “no escapa a la generalidad del interior del país”.