"Se la llevaron colgando": se trepó al capot para evitar que le roben el auto y la arrastraron varios metros

Una mujer de 50 años resultó gravemente herida en Ramos Mejía tras intentar evitar el robo de su auto trepándose al capot mientras los delincuentes escapaban. El violento episodio ocurrió a plena luz del día cuando la víctima, que esperaba a su hija a bordo de un Fiat Mobi, fue abordada por tres asaltantes armados. En un acto de desesperación por proteger su patrimonio, la mujer se aferró al vehículo, pero los ladrones aceleraron a fondo y la llevaron colgando varios metros por la calle Rosales.

La dramática secuencia fue presenciada por la hija de la víctima, quien corrió detrás del auto gritando desesperada ante la posibilidad de un desenlace fatal para su madre. Tras una maniobra brusca en la esquina, la mujer salió despedida y cayó violentamente contra el asfalto, mientras los delincuentes lograban huir con el vehículo robado. Producto del impacto, sufrió una fractura expuesta en su pierna izquierda y un profundo corte en el cuero cabelludo que obligó a su traslado de urgencia.

Cuál es el estado de salud de la víctima tras las heridas

Vecinos de la zona de La Matanza asistieron de inmediato a la víctima, quien quedó tendida en el suelo en estado de shock hasta que fue derivada al Hospital San Juan de Dios. Los médicos confirmaron que, además de la fractura, presenta múltiples traumatismos en el cuerpo y permanece internada bajo observación técnica. El hecho generó una fuerte indignación en el barrio, donde los residentes denuncian que la modalidad de robo de autos bajo amenazas de muerte se volvió una constante diaria.

El fiscal Matías Marando, titular de la UFI Nº12, quedó a cargo de la investigación y ya ordenó el relevamiento de todas las cámaras de seguridad públicas y privadas del municipio. Los investigadores buscan reconstruir la ruta de escape de los sospechosos, quienes habrían actuado con un auto de apoyo para concretar el asalto en cuestión de segundos. Mientras tanto, la familia de la mujer herida reclama justicia y seguridad ante un nivel de violencia que casi termina en tragedia por un vehículo.