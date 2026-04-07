Desalojaron el histórico boliche Pinar de Rocha con gente bailando adentro

La Justicia ordenó el desalojo del emblemático boliche Pinar de Rocha, situado en Villa Sarmiento, partido de Morón, por la falta de pago del alquiler del lugar. Fue en medio de un festejo de cumpleaños en el lugar, donde había más de 100 personas. El empresario Daniel Bellini, responsable del establecimiento, denunció que “los dueños quieren tirar todo abajo” para “llevar a cabo un emprendimiento inmobiliario”.

El procedimiento, de acuerdo con medios locales, comenzó en horas de la mañana de este martes, cuando efectivos de la Policía Bonaerense y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) rodearon el boliche y bloquearon el ingreso.

Allí la jueza María Victoria Aloe, del Juzgado Civil y Comercial 9 de Morón, detalló que “es una diligencia complicada, pero se hizo efectiva la orden de desalojo con mucha educación y mucha tranquilidad. Es un desalojo por falta de pago”. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº40. El desalojo se ordenó en el marco de un juicio que ya cuenta con sentencia en primera y segunda instancia.

En el lugar trabajaban cerca de 60 efectivos policiales, además de oficiales de justicia y móviles de la Secretaría de Seguridad de Morón.

El lugar podría ser demolido para luego construir un emprendimiento inmobiliario

“Aprovecharon la pandemia”

Bellini improvisó una rueda de prensa mientras se llevaba adelante la orden judicial, que acató sin oponer ningún tipo de reparo más allá de manifestar su desacuerdo. Estuvo acompañado en todo momento por su abogada, Teresita Amores.

“Siempre se alquiló este lugar. Acá lo que pasó es que la señora que era dueña, que estuvo postrada en los últimos años de su vida, le dejó el bien a la persona que la cuidaba. Eso siempre fue una controversia, porque no había herederos directos: no tenía hijos”, refirió en un breve contacto con los medios.

“Nos reclaman el desalojo porque van a vender la tierra y van a tirar todo abajo, algo que es terrible para mí. Aprovecharon la pandemia, que estuvimos dos años sin trabajar y no pudimos pagar los alquileres en tiempo y forma, para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario, que únicamente podrán llevar adelante si incumplen las reglamentaciones que hay con respecto a este lugar”, agregó.

Daniel Bellini afirmó que todavía está tramitándose la causa y que hay instancias de apelación. “El contrato cesó en la pandemia. Los propietarios no nos quieren cobrar, por eso no pagamos el alquiler. Yo estoy dispuesto a comprar el inmueble, por el que me llegaron a pedir 10 millones de dólares, algo que no vale. Ahí comenzó el juicio: son 10.500 metros cuadrados de tierra y no se puede construir hacia arriba”, concluyó.