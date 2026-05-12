Crisis y fuga docente en la Unmdp: en apenas dos años renunciaron 613 trabajadores

La realidad del sector es cada vez más complejo: los estudiantes tampoco se salvan. Foto de archivo Universidad Nacional de Mar del Plata, 0223.

A horas de realizarse en la ciudad y en todo el país la 4° Marcha Federal Universitaria en reclamo de la Ley de Financiamiento y de políticas públicas para el sostenimiento de la educación superior, se conoció un dato que estremece al sector.

De acuerdo a la información brindada por la Asociación de Docentes Universitarios Marplatenses (Adum), en los últimos dos años al menos 613 docentes del sistema local debieron dejar sus puestos de trabajo en busca de un empleo mejor.

Se estima que más del 30% de la docencia universitaria cobra la garantía salarial y no tiene aumentos desde hace un año

"Es un gran deterioro el que se vivió en estos últimos dos años en la Universidad pública; mientras el Poder Ejecutivo la eligió como enemiga, en Mar del Plata ya han renunciado 613 docentes", detalló con crudeza la titular del gremio, Abigail Araujo, quien esbozó: "Los trabajadores y trabajadoras no damos más".

La situación también fue expuesta por la rectora, Mónica Biasone, que remarcó en Extra (102.1) que les sorprendió ver los números que comprobaban que "el número de docentes que dejó la Unmdp era alto".

Desde Adum piden sumarse a la marcha universitaria. Foto de archivo 0223.

No es casualidad. Se estima que más del 30% de la docencia universitaria cobra la garantía salarial y no tiene aumentos desde hace un año: la mayor parte de los cargos se sostiene con 250 mil pesos por mes. "Son sueldos realmente muy bajos y en general todos los trabajadores de las universidades han perdido unos 50 puntos frente a la inflación", agregaron desde el gremio.

Sin ir más lejos, en diciembre de 2025 la Justicia Federal otorgó una medida cautelar que ordenó el cumplimiento de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que establecen la actualización y recomposición de los salarios de docentes y nodocentes, así como del monto de las becas estudiantiles.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a partir de una presentación realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En su planteo, el organismo advirtió sobre una afectación colectiva y urgente, señalando que el incumplimiento deterioraba el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, comprometía el funcionamiento del sistema y lesionaba derechos constitucionales vinculados a la educación superior y a la autonomía universitaria.

La realidad de los estudiantes tampoco es fácil: las becas están congeladas en 35 mil pesos desde hace dos años y la deserción crece, sumado a los aumentos en el transporte y el costo de vida.

Sin embargo, Araujo manifiesta que "esta realidad se puede revertir": "Tenemos una herramienta que es la Ley de Financiamiento y que se tiene que aplicar. El modo de lograr la plena aplicación de un presupuesto adecuado es salir a la calle, es seguir reclamando, es seguir luchando. Por eso hoy 12 de mayo nos vemos en el complejo universitario a las 16", convocó. La movilización se trasmitirán en vivo en el canal oficial.