Atrapan a dos "abre autos" tras un rastrillaje

Dos hombres de 24 y 29 años acusados de intentar abrir vehículos estacionados en la vía pública fueron aprehendidos el miércoles por la tarde tras un llamado al 911.

Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó a inmediaciones de las calles Olazábal, Colón y Bolívar donde dos sujetos intentaban forzar la puerta de un automóvil Volkswagen Gol color gris estacionado en el lugar.

Una vecina aportó las características físicas y de vestimenta de los sospechosos, quienes luego se dieron a la fuga a pie. Inmediatamente se montó un operativo de búsqueda que permitió localizarlos en inmediaciones de calles Belgrano y Guido.

Durante el procedimiento se secuestraron diversos elementos que llevaban entre sus prendas, entre ellos lentes de sol, una llave, un cable USB, una cartera de mujer, una gorra y una tijera infantil cuya procedencia se procura establecer en el marco de la investigación.

Las gafas que delataron a los delincuentes.

El fiscal de Flagrancia Facundo De La Canale, dispuso actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa y el traslado de los dos sujetos -que están en situación de calle- a la Unidad Penal N°44 de Batán.