Mar del Plata a un paso de quedarse sin Zona Fría

El Gobierno nacional consiguió este miércoles en la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría para avanzar con la reforma del régimen de Zona Fría, el esquema que otorga descuentos en las tarifas de gas a regiones con bajas temperaturas como Mar del Plata. El proyecto obtuvo 46 firmas durante el plenario conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, con respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal y el MID, además de acompañamientos parciales de otros bloques.

La iniciativa impulsada por el oficialismo propone modificar el sistema de subsidios y reducir el universo de beneficiarios. Según detalló la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, unos 1,6 millones de usuarios dejarían de percibir el beneficio, mientras que otros 1,8 millones de hogares incluidos en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados conservarían descuentos superiores al 75% durante el invierno.

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema buscará focalizar la ayuda únicamente en sectores considerados vulnerables. Dentro de ese grupo quedarían incluidos hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas, titulares del Certificado Único de Discapacidad, excombatientes de Malvinas y beneficiarios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares. De acuerdo con los cálculos oficiales, la cobertura alcanzaría a unas 9 millones de personas en todo el país.

Uno de los cambios centrales del proyecto es que el subsidio dejará de aplicarse sobre el cargo fijo de distribución y pasará a calcularse únicamente sobre el consumo real de gas. Además, el Ejecutivo pretende reservarse la posibilidad de modificar el porcentaje de descuento según evolucione el precio mayorista del gas.

El cambio en Zona Fría impactaría directamente en las facturas de servicios.

Desde la Secretaría de Energía argumentaron también que el actual sistema de financiamiento es deficitario. La alícuota del 7,5% que pagan los usuarios en sus facturas desde la ampliación de la ley en 2021 ya no alcanzaría para sostener el esquema vigente y, según advirtieron, debería elevarse al 11,5% si no se aprueba la reforma.

En Mar del Plata, el debate genera especial preocupación porque la ciudad es una de las principales beneficiarias del régimen de Zona Fría. Distintas estimaciones señalan que más de 260 mil hogares del partido de General Pueyrredon podrían verse afectados si avanza la modificación del sistema o se eliminan beneficios actuales.

El Gobierno nacional consiguió este miércoles en la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría para avanzar con la reforma del régimen de Zona Fría. Foto 0223.

Actualmente, los usuarios marplatenses incluidos en el régimen reciben descuentos de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas. Diversos especialistas y dirigentes locales advirtieron que una eventual quita del beneficio podría traducirse en aumentos de hasta el 50% en las facturas durante el invierno.

El oficialismo buscará llevar el proyecto al recinto el próximo 20 de mayo, junto con otras iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno nacional.