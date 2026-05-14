Tenía 23 perros, murió y no saben adónde los llevó el Municipio: ofrecen $600 mil de recompensa

Crece la preocupación por la desaparición de 23 perros que fueron retirados de una vivienda por personal municipal, en un caso generó una fuerte repercusión en redes sociales y que ya es investigado por la Justicia tras las denuncias impulsadas por organizaciones proteccionistas.

Temen que los perros hayan sido sacrificados.

La situación fue expuesta en el programa “La Última Rosca”, emitido por Radio Up de de la localidad de Guaraní, Misiones, donde la rescatista Jenifer Heppner, integrante de la agrupación “Patitas Felices” de Oberá, dio detalles sobre el operativo y cuestionó la falta de información oficial sobre el destino de los animales.

Según explicó, todo comenzó el 27 de marzo luego de la muerte de una mujer que convivía con los perros. “El hombre que quedó en la vivienda manifestó que no podía hacerse cargo de los animales y desde el municipio realizaron el traslado”, relató.

Las proteccionistas ofrecen recompensa por los perros.

De acuerdo al testimonio de la proteccionista, al menos 23 perros fueron retirados del lugar. Sin embargo, días después comenzó la alarma cuando se viralizó un video en el que el intendente Miguel Ángel Vargas hacía referencia al traslado de los animales. “Nos enteramos por un video donde él dice que los iba a llevar lejos”, sostuvo Heppner.

La falta de precisiones sobre el paradero de los perros generó indignación entre distintas agrupaciones animalistas, que aseguran no haber recibido a ninguno de los animales. “Ninguna protectora de la zona recibió perros”, afirmó.

Proteccionistas y organizaciones piden saber si los perros no fueron sacrificados.

Además, negó que desde el municipio hayan solicitado ayuda previamente a las organizaciones. “Ellos dijeron que pidieron colaboración y nadie quiso intervenir, pero eso es falso”, remarcó.

Ante la repercusión pública, la Justicia intervino de oficio y solicitó explicaciones al municipio. Según indicó Heppner, la última versión oficial sostiene que los perros fueron entregados en adopción, aunque hasta el momento no se difundieron pruebas ni datos concretos sobre las supuestas familias adoptantes.

Mientras avanza la investigación, las organizaciones continúan reuniendo información y no descartan hipótesis más graves sobre lo ocurrido. “Nuestra teoría más fuerte hoy es que esos perros están muertos y enterrados. Ojalá no sea así”, expresó la rescatista. Los animales eran mestizos, de distintos tamaños y edades, y varios presentaban problemas de salud tratables. “Había perros viejitos, algunos con sarna, heridas y falta de pelo”, describieron desde las agrupaciones.

En paralelo, proteccionistas lanzaron una campaña para intentar obtener datos certeros sobre el destino de los perros y ofrecieron una recompensa de 600 mil pesos para quienes aporten información verificable sobre su paradero.